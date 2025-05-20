×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Politikaları
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 17:19

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemizin kültür ve sanat vizyonuna yönelik istişarelerde bulunduk. Ortak hedefimiz; Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde, kültürel mirasımızı yaşatarak geleceğe taşımak. Görevlerine yeni başlayan kıymetli kurul üyelerimize başarılar diliyor, çalışmalarının ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Politikaları

BAKMADAN GEÇME!