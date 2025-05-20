Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemizin kültür ve sanat vizyonuna yönelik istişarelerde bulunduk. Ortak hedefimiz; Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde, kültürel mirasımızı yaşatarak geleceğe taşımak. Görevlerine yeni başlayan kıymetli kurul üyelerimize başarılar diliyor, çalışmalarının ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)