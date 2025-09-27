×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eserini izledi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Kültür Yolu Festivali#AKM#Sanatçılar
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrasının Romeo ve Juliet eserini izledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 13:30

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenen Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eserini izledi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Ersoy, gösterim sonunda Bolşoy Bale Topluluğu sanatçılarına çiçek takdiminde bulundu.

Festival programının prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan dünyaca ünlü topluluk, İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen "Romeo ve Juliet" eserine Bolşoy Orkestrası eşlik etti.

Orkestrayı ise uluslararası üne sahip orkestra şefi Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu'nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.

Gösteride "Juliet" rolünde Bolşoy'un baş balerini Svetlana Zakharova'nın yanı sıra Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrasının Romeo ve Juliet eserini izledi

Haberin Devamı

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanının İstanbul'a geldiği turne için Bolşoy'un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. İzleyicilere Moskova'daki atmosferin tüm görkemiyle aktarılması amaçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrasının Romeo ve Juliet eserini izledi

Bolşoy Balesi'nin tarihi 1776'ya kadar uzanıyor. Dünya bale tarihine damgasını vuran Don Kişot, Sovyet döneminde Leonid Lavrovsky ve Yuri Grigorovich'in koreografileri, Galina Ulanova ve Maya Plisetskaya gibi dönemin usta isimleriyle Bolşoy, bugün hala dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrasının Romeo ve Juliet eserini izledi

Bolşoy Bale ve Orkestrası, bugün yeniden "Romeo ve Juliet"i, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü festival kapsamında AKM'de sahneleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrasının Romeo ve Juliet eserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrasının Romeo ve Juliet eserini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrasının Romeo ve Juliet eserini izledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Kültür Yolu Festivali#AKM#Sanatçılar

BAKMADAN GEÇME!