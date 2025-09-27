Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eserini izledi

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Ersoy, gösterim sonunda Bolşoy Bale Topluluğu sanatçılarına çiçek takdiminde bulundu.

Festival programının prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan dünyaca ünlü topluluk, İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu. AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen "Romeo ve Juliet" eserine Bolşoy Orkestrası eşlik etti.

Orkestrayı ise uluslararası üne sahip orkestra şefi Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu'nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.

Gösteride "Juliet" rolünde Bolşoy'un baş balerini Svetlana Zakharova'nın yanı sıra Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova sahne aldı.

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanının İstanbul'a geldiği turne için Bolşoy'un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. İzleyicilere Moskova'daki atmosferin tüm görkemiyle aktarılması amaçlandı.

Bolşoy Balesi'nin tarihi 1776'ya kadar uzanıyor. Dünya bale tarihine damgasını vuran Don Kişot, Sovyet döneminde Leonid Lavrovsky ve Yuri Grigorovich'in koreografileri, Galina Ulanova ve Maya Plisetskaya gibi dönemin usta isimleriyle Bolşoy, bugün hala dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bolşoy Bale ve Orkestrası, bugün yeniden "Romeo ve Juliet"i, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü festival kapsamında AKM'de sahneleyecek.