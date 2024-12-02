Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: Toplumsal yaşamın birçok alanını etkiliyor

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Kültür endüstrilerinde de olağanüstü bir değişiklik yaşandığının altını çizen Alpaslan, "Bu değişim tüm insanları etkilemenin de ötesinde, bir yaşam düzeni haline gelmekte. Dolayısıyla bu gelişmeleri çok dikkatle değerlendirmemiz, ona göre düzenlemeler yapmamız gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Habercilik yöntemlerine de bu gelişimlerin etki ettiğini vurgulayan Alpaslan, "Özellikle dijital mecralardan haber akışının ortaya çıkmış olması, daha doğrusu internet haberciliği, klasik medya düzeninde çok önemli değişimlere yol açtı. Haberi üretenler bu anlamda bir nevi haklarından yoksun konuma düştüler. Dolayısıyla bu sempozyumda konuşulacaklar, hukuki, sosyal, ekonomik alanda ne tür düzenlemeler yapılması gerektiği üzerine önemli bir zemin olacak; bundan sonraki tartışmalarla ve çalışmalarla da şekillenecek. Bakanlık olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

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Alpaslan, haberin telifi konusundaki hukuki düzenlemelerle bu alanın daha adil bir düzene oturabileceğini dile getirdi.