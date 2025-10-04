Kültür-sanat sezonu… Opera ve bale Anadolu’ya açılıyor

Haberin Devamı

TÜRKİYE, 2025-2026 kültür-sanat sezonunu “Sanat Her Yerde” vizyonuyla, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açtı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Sinema Genel Müdürü Birol Güven katıldı. “Kültür-sanat, ekonomi ve teknoloji kadar stratejik bir alandır. Kalıcı gücümüzü ürettiğimiz eserler belirler” mesajıyla sezonu açan Bakan Ersoy, “Gençleri üretim ve izleme süreçlerine daha aktif dahil edeceğiz” vurgusu yaptı. Bakan Ersoy, 2025-2026 kültür-sanat dönemi proje ve hedeflerine ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

SENEYE 26 ŞEHİRDE

- Beyoğlu’nda ‘mütevazı’ başlayıp dünya markasına dönüşen” Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 8 ay boyunca 20 şehirde, 1000’den fazla mekânda, yaklaşık 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinlik gerçekleştirecek. 2026’da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya ile 26 şehri kapsayacak, 2027’de ise 32 şehir hedefi açıklandı. “Bir Anadolu Şenliği” ve “Yaşayan Miras Şölenleri” de takvimde genişliyor, gelecek yıl toplam 50 ilde etkinlik planlanıyor.

İKİ İMZA MEKÂN: AKM VE CSO ADA

- AKM’de geçen sezon 2 bin 390 etkinlik yapılırken 2.5 milyonun üzerinde izleyici ağırlandı. Ankara’daki CSO ADA ise geçen sezon yaklaşık 300 bin seyirciye ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 200’üncü yılı için tüm sezona yayılan konser serisi açıklarken, bu akşam özel bir programla perde açıyor.

DEVLET TİYATROLARINDA 70 SAHNE

- Devlet Tiyatroları 2024 sezonunda 59 yerleşik sahnede ve turnelerde 6 bin 676 temsil ile 2 milyon 269 bini aşkın seyirciye ulaştı. Yeni sezonda 64 sahne ile açılış, yıl sonunda 70 sahne hedefi duyuruldu. Programda Faust, Büyük Romulus, Ölü Canlar, Gümüş Patenler gibi prestij yapımlar var. Temsil hedefi 7 bin, seyirci hedefi 2.5 milyon.

BAYBURT’TA OPERA FESTİVALİ

- Devlet Opera ve Balesi, 2024–2025 sezonunda 1200’den fazla temsille yaklaşık 703 bin seyirciye ulaştı. Ulusal/uluslararası festivallerde 99 temsil ve 125 binden fazla izleyici kayda geçti. “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin ikincisi 2026’da Bayburt’ta başlayacak, Çemişgezek durağıyla sürecek. Fındık Kıran için yapılan 52 temsilin biletleri 45 saniyede tükendi, yeni sezonda Troya, Deli Dumrul ve Kürk Mantolu Madonna da sahnede olacak.

HER ÇARŞAMBA SİNEMA GÜNÜ

- Bakanlık bünyesinde, 2005’te 204 projeye 16 milyon TL’nin biraz üzerinde destek verilirken 2024’te 408 projeye 382 milyon TL sağlandı. 2025’te 362 proje için yaklaşık 470 milyon TL onaylandı. 27–28 Eylül Sinema Festivali, 75 ilde 257 işletme, 1500 salon, 20 binden fazla seans ve 780 bin seyirci ile tüm zamanların eylül ayı rekorunu kırdı. Yeni karara göre yıl sonuna kadar her çarşamba “Sinema Günü” olacak ve kampanyaya katılan sinemalarda tüm biletler 120 TL ücret olacak.