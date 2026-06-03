Kültür rotalarına 1.5 milyon kişi

Güncelleme Tarihi:
Bakan Ersoy, “Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık” dedi. Bayramda en çok ziyaret edilen kültür durakları şöyle oldu...
- Efes Ören yeri: 119 bin 143 ziyaretçi.
- Hierapolis (Pamukkale) Ören yeri: 113 bin 34 ziyaretçi.
- Göbeklitepe Ören yeri: 65 bin 446 ziyaretçi.
- Zelve-Paşabağlar Ören yeri: 55 bin 492 ziyaretçi.
- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: 48 bin 843 ziyaretçi.
- Göreme Ören yeri: 48 bin 291 ziyaretçi.
- Trabzon Sümela Manastırı: 37 bin 562 ziyaretçi.
- Antalya Phaselis Ören yeri: 33 bin 919 ziyaretçi.
- Galata Kulesi: 29 bin 587 ziyaretçi.
- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri: 27 bin 626 ziyaretçi.