Kültür rotalarına 1.5 milyon kişi

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Bakan Ersoy, “Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık” dedi. Bayramda en çok ziyaret edilen kültür durakları şöyle oldu...

- Efes Ören yeri: 119 bin 143 ziyaretçi.

- Hierapolis (Pamukkale) Ören yeri: 113 bin 34 ziyaretçi.

- Göbeklitepe Ören yeri: 65 bin 446 ziyaretçi.

- Zelve-Paşabağlar Ören yeri: 55 bin 492 ziyaretçi.

- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: 48 bin 843 ziyaretçi.

- Göreme Ören yeri: 48 bin 291 ziyaretçi.

- Trabzon Sümela Manastırı: 37 bin 562 ziyaretçi.

- Antalya Phaselis Ören yeri: 33 bin 919 ziyaretçi.

- Galata Kulesi: 29 bin 587 ziyaretçi.

- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri: 27 bin 626 ziyaretçi.