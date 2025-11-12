KÃ¼ltÃ¼r etkinliÄŸi ihaleleri ile kamu 278 milyon lira zarara uÄŸratÄ±ldÄ± iddiasÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°ddianamede, Ä°BB KÃ¼ltÃ¼rel Etkinlikler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ä°stanbul genelinde yapÄ±lacak muhtelif kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal etkinlikler, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat organizasyonlarÄ±, bu etkinlik ve organizasyonlarÄ±n tanÄ±tÄ±m ve duyuru hizmetleri ile muhtelif baskÄ±lÄ± materyallerin temini hizmet alÄ±mÄ± iÅŸinde, 10 Ocak 2024'e 468 kalemden oluÅŸan bir ihale yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.Â

Firmalardan 6'sÄ±nÄ±n dokÃ¼man indirmesine raÄŸmen sadece KÃ¼ltÃ¼r AÅž'nin teklif verdiÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, Ä°BB KÃ¼ltÃ¼rel Etkinlikler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile KÃ¼ltÃ¼r AÅž arasÄ±nda 934 milyon 447 bin 750 lira artÄ± KDV bedelle sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Bu kapsamda, "ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma" ve "kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ± dolandÄ±rma" suÃ§larÄ±nÄ±n iÅŸlendiÄŸi aktarÄ±lan iddianamede, ana ihalenin ardÄ±ndan iÅŸlerin 18 kÄ±sma bÃ¶lÃ¼nerek toplam 346 milyon 126 bin 875 lira tutarÄ±ndaki kÄ±smÄ±nÄ±n alt yÃ¼klenicilere verildiÄŸi tespit edildiÄŸi belirtildi.Â

Haberin DevamÄ±

HazÄ±rlanan iddianamede, sÃ¶z konusu ihalede kamu zararÄ±nÄ±n 225 milyon 33 bin 125 lira olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

Ä°ddianamede, bilirkiÅŸiler tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda ihale sÃ¼recinde usulsÃ¼zlÃ¼kler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

Raporda, hizmet alÄ±mÄ± adÄ± altÄ±nda bazÄ± mal alÄ±mlarÄ±nÄ±n da gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, mal, hizmet ve yapÄ±m iÅŸlerinin bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykÄ±rÄ± olduÄŸu, ayrÄ±ca 468 kalemden oluÅŸan ihalenin kÄ±smi teklife kapalÄ± tutulmasÄ±nÄ±n rekabeti engellediÄŸi belirtildiÄŸi de iddianamede yer aldÄ±.Â

Ä°ddianamede, farklÄ± hizmet gruplarÄ±nÄ±n ve doÄŸal baÄŸlantÄ±sÄ± bulunmayan 51 kalem iÅŸin tek bir ihale kapsamÄ±nda birleÅŸtirildiÄŸi, bu durumun da teknik yeterliliÄŸi olan firmalarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Konuya iliÅŸkin tanÄ±k ve ÅŸÃ¼phelilerin de ifadelerine yer verilen iddianamede, beyanlarda, Ä°BB tarafÄ±ndan yapÄ±lan ana ihaleler ile alt ihalelerin hangi ÅŸirketler Ã¼zerinde kalacaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren belli olduÄŸu belirtildi.Â

Beyanlarda ortak ÅŸekilde ihalelerin Ã¶nceden ayarlanarak adrese teslim ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinin ifade edildiÄŸi kaydedilen iddianamede, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin aynÄ± yÃ¶nde ifade vermesinin tesadÃ¼f olarak deÄŸerlendirilemeyeceÄŸi vurgulandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

HazÄ±rlanan iddianamede, Medya AÅž'de gÃ¶revli olan ÅŸÃ¼pheli FatoÅŸ AyÄ±k'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± laptop Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemede, "Signal" isimli uygulama Ã¼zerinden birtakÄ±m konuÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da tespit edildiÄŸi belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi:Â

â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹"Bu konuÅŸmalar, Ä°mamoÄŸlu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi ÅŸÃ¼pheli Murat Ongun, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olan ÅŸÃ¼pheliler Emrah BaÄŸdatlÄ±, Elif GÃ¼ven, FatoÅŸ AyÄ±k, NazlÄ± Dalar, Can AkÄ±n Ã‡aÄŸlar, Hakan KarakÃ¶se ve KaÄŸan SÃ¼rmegÃ¶z tarafÄ±ndan Ä°BB ve iÅŸtirakleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ihaleler ve iÅŸ alÄ±mlarÄ±nÄ±n usulsÃ¼zce organize edildiÄŸini, tÃ¼m sÃ¼reci ÅŸÃ¼pheli Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun talimatÄ±yla ÅŸÃ¼pheli Murat Ongun eliyle baÅŸta ÅŸÃ¼pheli Emrah BaÄŸdatlÄ± olmak Ã¼zere adÄ± yer alan diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler tarafÄ±ndan hileli bir ÅŸekilde dÃ¼zenlendiÄŸini, bu suretle Ä°mamoÄŸlu suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne maddi kaynak saÄŸlanma ÅŸeklini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermektedir."Â

Haberin DevamÄ±

Ä°ddianamede, ihalelerde gÃ¶rev alan Ä°BB ve iÅŸtirak ÅŸirketlerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olan bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda soruÅŸturma iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi ve bu ÅŸÃ¼phelilere iddianamede yer verilmediÄŸi kaydedildi.Â

AYNI Ä°ÅžÄ°N 2021 YILINDAKÄ° Ä°HALESÄ°NDE 53 MÄ°LYONLUK KAMU ZARARIÂ

Ä°ddianamede, aynÄ± iÅŸ kapsamÄ±nda 31 AralÄ±k 2021 tarihinde 446 kalemden oluÅŸan ihale yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, dokÃ¼manÄ±nÄ±n 5 firma tarafÄ±ndan indirilmesine raÄŸmen ihaleye sadece KÃ¼ltÃ¼r AÅž tarafÄ±ndan teklif verildiÄŸi ve Ä°BB KÃ¼ltÃ¼rel Etkinlikler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile KÃ¼ltÃ¼r AÅž arasÄ±nda, 217 milyon 907 bin 400 lira artÄ± KDV bedelle sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± da yer aldÄ±.Â

Ä°halenin KÃ¼ltÃ¼r AÅž tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ktan sonra 9 kÄ±sma bÃ¶lÃ¼nerek 74 milyon 416 bin 200 lira tutarÄ±ndaki iÅŸlerin alt yÃ¼klenicilere davet usulÃ¼ ile yaptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtilen iddianamede, bu kapsamda 9 ayrÄ± alt ihale yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ihale kapsamÄ±nda hizmet alÄ±mÄ± adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan bazÄ± alÄ±mlarÄ±n mal alÄ±mÄ± olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°ddianamede, ihale sonucunda kamu zararÄ±nÄ±n 53 milyon 572 bin 950 lira olduÄŸu belirtildi.