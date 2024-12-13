’Kültür barışın ve dostluğun en saf halidir’

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi: “2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında ülkemizi ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı’nın eşi Zsuzsanna Nagy Hanımefendi ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ve Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni ziyaret ettik. Bu ziyareti, dostluk ve bilgi ışığında geleceğe bir adım daha atmak olarak görüyor; ortak kültürel mirasımızın korunması için hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum.”

Emine Erdoğan ardından Beştepe’de düzenlenen Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne de katıldı. Etkinlikle alakalı da sosyal medyadan mesaj paylaşım Erdoğan şöyle dedi: “Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması’nın 100. Yılı kapsamında ilan edilen 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın kapanış programını gerçekleştirdik. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum.”