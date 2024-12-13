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’Kültür barışın ve dostluğun en saf halidir’

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#Emine Erdoğan#Zsuzsanna Nagy#Macaristan
’Kültür barışın ve dostluğun en saf halidir’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamaş Şuyok’un eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi: “2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında ülkemizi ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı’nın eşi Zsuzsanna Nagy Hanımefendi ile bir araya geldik. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ve Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni ziyaret ettik. Bu ziyareti, dostluk ve bilgi ışığında geleceğe bir adım daha atmak olarak görüyor; ortak kültürel mirasımızın korunması için hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum.”

’Kültür barışın ve dostluğun en saf halidir’

Emine Erdoğan ardından Beştepe’de düzenlenen Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne de katıldı. Etkinlikle alakalı da sosyal medyadan mesaj paylaşım Erdoğan şöyle dedi: “Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması’nın 100. Yılı kapsamında ilan edilen 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı’nın kapanış programını gerçekleştirdik. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum.”

 

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#Emine Erdoğan#Zsuzsanna Nagy#Macaristan

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