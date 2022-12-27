Kültepe'nin gizemi çözülüyor

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Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ederken, elde edilen bulgular tarihe ışık tutuyor. 2022 yılı kazı çalışmalarını değerlendiren Kazı Başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu; çalışmaların verimli geçtiğini ve günümüzden 5 bin yıl öncesine giden döneme ilişkin çok güzel buluntuların ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "2022 yılı Kültepe kazılarının sonuna gelmek üzereyiz, kazılar hemen hemen tamamlanmış vaziyette. Çıkan buluntuların kışı atlatabilmeleri için koruma önlemlerini alıyoruz. Çıkan buluntuların da değerlendirilmesi devam edecek. Kış periyodunda da yine bu tür çalışmalar devam edecek. 2022 yılı bizim için güzel bir yıl oldu. Bizim sorduğumuz sorular vardı, bu sorulara bulduğumuz cevaplar var. Onun dışında Kültepe her zaman yeniliklere, sürprizlere açık. Bu yıl da yine aynı şekilde yaptığımız kazılarda özellikle de Asurlu tüccarlar öncesinde gelişen bir takım gelişmelere ışık tutacak ciddi buluntular var. Bunlar arasında Arkeoloji literatüründe Eski Tunç Çağı dediğimiz bir dönem vardı, yaklaşık olarak bu dönem milattan önce aşağı yukarı 3 bin yılını kapsar. Yani günümüzden 5 bin yıl öncesine giden döneme ilişkin çok güzel buluntular geldi. Özellikle de mimari anlamda gerçekten neredeyse 400 yıl boyunca kullanılmış büyük anıtsal yapıları tespit ettik. Daha önce de bunlar tespit edilmişti ama bunların birbirleriyle ilişkilerini çözememiştik. Yaklaşık günümüzden 4 bin 500 yıl önce kullanılmaya başlanan yapılar ilavelerle, eklentilerle aşağı yukarı 400 yıl daha kullanılmaya devam etmiş. Bu bizim pek sıklıkla karşılaştığımız bir olay değil. Bu nedenle büyük bir yenilik açıkçası. Bu anlamda keyifliyiz, bir yeniliği ispatlamış olduk." dedi.

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KÜLTEPE KAZISININ 75. YILI

Kazı çalışmalarının yanında elde edilen bulguların toplumla da paylaşıldığını aktaran Prof. Dr. Kulakoğlu ayrıca 2023 yılının Kültepe kazılarının 75. yılı olduğunu da sözlerine ekledi. Kulakoğlu; "Bu dönem kazılarıyla ilgili elde edilen veriler, bu verilerin paylaşılması anlamında da güzel şeyler oldu. Örneğin 5 bin yıl öncesi Kültepe'ye ışık tutan bir sergiyi Kayseri Müzesi'nde açtık. Bunun dışında Kültepe buluntularının toplumla paylaşılması konusunda bu yıl yaptığımız 3 tane sergiler var. Bu sergilerde sergilenen eserlerin ortak teması Kültepe. Hakikaten bunlar hoş sergiler oldu. Bu anlamda da mutluyuz. Bu işleri yaparken de sanatçı dostlarla paylaştık. Malum Kültepe kazılarının 75. yılı geliyor. Onunla ilgili birkaç etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarda bize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kayseri Valiliği'ne, büyükşehir belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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4 BİN 500 YILLIK PARMAK İZİ BULUNMUŞTU

Bu yılki kazılarda, taş duvarlarda 4 bin 500 yıl önce insanların elleriyle uyguladıkları sıva izlerine rastlanmış ayrıca, çıkan tabletler incelendiğinde Kültepe tüccarlarının yolculuk sırasında yanlarında günümüz pastırması olan kurutulmuş ve dilimlenmiş et götürdükleri anlaşılmıştı.