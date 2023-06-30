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Kültepe’de kazılar 5 bin yıl sürecek

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#Kültepe Kaniş Karum Örenyeri#Kayseri#Ankara Üniversitesi
Kültepe’de kazılar 5 bin yıl sürecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Kültepe Kaniş Karum Örenyeri’nde, 1948 yılında başlayan kazılar 75 yıldır sürüyor. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, “Kültepe, yaklaşık 3 kilometrelik alana sahip. En az 5 bin yıl daha sürecek bir kazı periyoduna ihtiyacımız var” dedi.

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Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kayseri’deki Kültepe Kaniş Karum Örenyeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe Örenyeri'nde, yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkân ile atölye kalıntıları yer alıyor. 1948 yılından bu yana örenyerinde devam eden kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, Kültepe'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getiriyor.

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kültepe, Türkiye'nin en eski kazılarından bir tanesi. Atatürk'ün emriyle Anadolu'da arkeolojik araştırmalara ağırlık verilmeye ve aynı şekilde bunu takip eden çeşitli dönemlerde yeni kazılar yapılmaya başlandı" dedi.

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Prof. Dr. Kulakoğlu, kazı çalışmalarının 75 yıldır aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kültepe’de kazılar 5 bin yıl sürecek

ANADOLU TARİHİ

Prof. Dr. Kulakoğlu, şöyle konuştu: "Kültepe yaklaşık 3 kilometrelik alana sahip. Yapılan kazılar, 3 kilometrelik alanın yüzde 1 veya 2'si kadar. Eğer Kültepe'yi tamamen kazmamız gerekiyorsa, ki gerekmiyor, bundan sonraki nesillere de bırakmak gerekiyor. En az 5 bin yıl daha sürecek bir kazı periyoduna ihtiyacımız var. Kültepe'nin önemi, hepinizin bildiği gibi esasen Anadolu tarihini başlatmasıdır. Şimdiye kadar yapılan kazılarda 23 bin 500 civarında tablet bulundu. Eğer kazılar tamamen yapılmış olsa birkaç 100 bin tableti görebiliriz."

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#Kültepe Kaniş Karum Örenyeri#Kayseri#Ankara Üniversitesi

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