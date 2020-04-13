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AA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 21:40,Son Güncelleme:

Kulp'taki hain saldırıda 1 kişi tutuklandı

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Kulp'taki hain saldırıda 1 kişi tutuklandı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güleç Mahallesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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