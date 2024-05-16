×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Külotlu çorap cinayeti... Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasının yargılandığı davanın mütalaasında dikkat çeken ifadeler

Güncelleme Tarihi:

#Seçil Çiftçi#Külotlu Çorap Cinayeti#Cinayet
Külotlu çorap cinayeti... Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasının yargılandığı davanın mütalaasında dikkat çeken ifadeler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 15:15

Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Çiftçi'nin cinayeti tek başına işleyemeyeceğini, bu nedenle babasıyla birlikte gerçekleştirdiği gerekçesiyle Seçil ve Cemal Çiftçi'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

Haberin Devamı

 İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi getirildi. Tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI SEÇİL'İN CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEYEMEYECEĞİNİ, BABASIYLA BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, maktulün genel beden travmalarının, beyin kanaması ve külotlu çorapla boğma sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanık Seçil Çiftçi'nin fiziki yapısı dikkate alındığında eylemi tek başına yapamayacağı ifade edilerek babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi.

Külotlu çorap cinayeti... Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasının yargılandığı davanın mütalaasında dikkat çeken ifadeler

Haberin Devamı

SAVCI, BABA VE KIZININ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Savcı Seçil ve babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını istedi.

Külotlu çorap cinayeti... Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasının yargılandığı davanın mütalaasında dikkat çeken ifadeler

SEÇİL'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Külotlu çorap cinayeti... Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasının yargılandığı davanın mütalaasında dikkat çeken ifadeler

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatılıyor. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçil Çiftçi#Külotlu Çorap Cinayeti#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!