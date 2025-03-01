Külotlu çorap cinayeti... İstinaf, şarkıcı Seçil Çiftçi ve babasına verilen cezayı onadı

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İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlanıp, külotlu çorapla boğulmuş halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, mantar toplamaya çıkan ailenin fark ettiği cesedin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. İlk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in, Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

Semih Sevim'in İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sisteminden (PTS), öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri, Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği belirlenince, evinde uyuşturucu da bulunan Çiftçi'yi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

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Seçil Çiftçi, ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden, aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormana bıraktıklarını itiraf etti. Seçil Çiftçi ve ve Cemal Çiftçi hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, İstanbul 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında, Seçil Çiftçi 'ağırlaştırılmış müebbet', babası Cemal Çiftçi ise 'müebbet' hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin Seçil Çiftçi'ye verdiği 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' ve baba Cemal Çiftçi hakkındaki 'müebbet' hapis cezalarını onadı.