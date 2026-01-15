Külliye’den Miraç özel yayını... bugün Miraç Kandili

Haberin Devamı

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Programın ‘Tevhit Bahri’ bölümünde ise Ankara Beştepe Millet Camii İmam ve Hatibi Tayyib Hoş’un Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından miraç mucizesini anlatan ‘Miraç Bahri’ ile bağışlanmayı konu edinen ‘Münacaat Bahri’ne geçilecek.

KANAL D ÖZEL YAYINDA

Ankara Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar’ın duası sonrasında Beştepe Millet Camii İmamı Ali Burak Baldöken ve Hacı Bayram‐ı Veli Camii Baş İmamı Yunus Koçan, Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirecek. Miraç Kandili Özel Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar’ın yapacağı dua ile sona erecek. Kandil özel programı, saat 20.00’den itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya oradan da miraca yükseldiğine inanılan yolculuğu, yüzlerce yıldır Miraç Kandili olarak idrak ediliyor.