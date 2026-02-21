Külliye'de Ramazan'a davet

Haberin Devamı

“FARKLI ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR”

“Külliye’de Ramazan” bir marka olacak” diyen Cevdet Yılmaz, etkinliğin geçen yıl başladığını ve güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti. Organizasyonun 2025 yılında Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından sosyal etkinlik kategorisinde ödüle layık görüldüğünü aktaran Yılmaz, geçen yıl 480 bin kişinin Külliye’yi ziyaret ettiğini söyledi. Yılmaz, Külliye bünyesindeki Kongre ve Kültür Merkezi, 24 saat açık kütüphane ve Millet Camii başta olmak üzere birçok mekânda ramazan boyunca farklı etkinliklerin düzenlendiğini ifade etti.

GENÇLERE VE AİLELERE ÖZEL PROGRAMLAR

Etkinlikler kapsamında sportif ve bilimsel aktiviteler, çocuklara yönelik eğitici programlar ve simülatör deneyim alanları bulunduğunu belirten Yılmaz, kütüphanede imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel faaliyetler düzenlendiğini kaydetti. Kütüphanede 24 saat boyunca iftar ve sahur ikramı yapıldığını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARA DAVET

Çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet eden Yılmaz, gençlere yönelik kütüphane etkinlikleri, sergiler ve imza günlerinin yanı sıra ailelere hitap eden programların da ramazan boyunca devam edeceğini söyledi.