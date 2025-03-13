×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan#Külliye'de Ramazan Etkinlikleri#Dede Korkut
Külliyede Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 09:50

"Külliye'de Ramazan" programı kapsamında hazırlanan etkinliklerde çocuklar, geleneksel Dede Korkut hikayeleri ile keyifli vakit geçirdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 12'nci gününde de yoğun ilgi görüyor.

Külliyede Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatıldı

Beştepe Millet Sergi Salonundaki program kapsamında bugün, suluboya atölyesi ve "1 Çocuk 1 Dünya" programı düzenlendi, cep sineması ve vantrolog gösterisi sunuldu.

Programda çocuklara Dede Korkut hikayeleri anlatan eğitimci Hilal Koçyiğit, ramazanı çocuklar için heyecanlı, albenili ve kıymetli hale getirme çabasında olduklarını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan#Külliye'de Ramazan Etkinlikleri#Dede Korkut

BAKMADAN GEÇME!