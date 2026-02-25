‘Külliye’de Ramazan’ Demirören Yayınları buluşması

Haberin Devamı

‘İlahi Çizgiler -Hat Sanatının Öncüleri’ adlı eserin yazarı Prof. Dr. Süleyman Berk, stantta okurları ile bir araya geldi. Prof. Dr. Süleyman Berk, geleneksel sanatlar içerisinde hüsn-i hat sanatının özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu sanatla çok kıymetli kitaplar, mushaflar yazılmış; mimari eserler süslenmiştir” dedi. Kitapta yer alan eserlerin belirlenme sürecine ilişkin konuşan Berk, “Bu süreçte İstanbul’daki önemli müzelerden ve özel koleksiyonlardan faydalandık. Özellikle Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Galata Mevlevihanesi Müzesi arşivlerinden yararlandık. Bu tür yayınların sanatın gelişmesi açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Demirören Yayınları’na teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

RAMAZAN BOYUNCA ZİYARETÇİLERE AÇIK

‘Külliye’de Ramazan’ etkinlikleri boyunca Demirören Yayınları standında hem ‘Mimar Sinan Yapıları’ hem de ‘İlahi Çizgiler- Hat Sanatının Öncüleri’ kitapları ziyaretçilerin ilgisine sunulmaya devam edecek.

Arkeolog Dr. Murat Sav da standın ziyaretçileri arasında yer aldı.