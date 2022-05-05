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Küllerinden doğdular! Yeniden yeşillendi ama çok uzun sürdü

#Orman#Yangın#Fidan
Küllerinden doğdular Yeniden yeşillendi ama çok uzun sürdü

Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ‘öncesi-sonrası’ notuyla yayınlanan fotoğraflar, geçmişte yanan yedi ildeki ormanların, doğal gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla küllerinden yeniden doğduklarını gözler önüne serdi.

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TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandığı ‘öncesi- sonrası’ adlı fotoğraflar, Muğla, Kütahya, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya’da farklı tarihlerde meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlık alanların doğal gençleştirme ve ağaçlandırma yöntemi ile nasıl eski haline döndüğünü gösterdi. Orman Genel Müdürlüğü personelleri tarafından çekilen fotoğraflarda yangın sonraları ile şimdiki halleri yer alıyor.

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- 20 Haziran 2000’de Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde çıkan ve 5 gün süren orman yangınında 3050 dönüm zarar gördü. Yanan bölgeye 490 bin adet kızılçam fidanı dikildi. Bölge büyük oranda ormanlaştı.

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- Datça’nın Emecik Mahallesi’nde 1 Eylül 2006’da orman yangını başladı. Kıyı bölgelerini de kapsayan yangın 10 gün sonra kontrol altına alındı. Zarar gören 500 dönüm ormanlık alana 150 bin adet kızılçam fidanı dikilerek bölgenin büyük oranda kendini yenilemesi sağlandı.

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Küllerinden doğdular Yeniden yeşillendi ama çok uzun sürdü

Datça

- Turizm cenneti Marmaris’te 18 Ağustos 2001’de saat 15.40 civarında başlayan yangın da yaklaşık 4 gün sürdü. Yanan 1570 dönüm ormanlık alan doğal gençleştirme ve 210 bin kızılçam fidanının dikilmesiyle eski haline dönmeye başladı.

Küllerinden doğdular Yeniden yeşillendi ama çok uzun sürdü

Marmaris

İNTEPE’DE 2 MİLYONU AŞKIN FİDAN DİKİLDİ

- Çanakkale İntepe’de 30 Temmuz 2008 günü başlayan orman yangını 12 gün sonra kontrol altına alındı. Yangında 14640 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bölgeye meşe tohumları ve 2 milyon 267 bin fidan dikildi. Yanan alanların büyük oranda kendini onardığı görüldü.

Küllerinden doğdular Yeniden yeşillendi ama çok uzun sürdü

Çanakkale

- Balıkesir Ayvalık’ta 2020 yılında meydana gelen yangında 200 dönümlük ormanlık alan yandı. Bölgede 10 bin 250 adet fıstık çamı, 7 bin adet yalancı akasya, 6 bin 100 adet karaservi ve 10 bin adet kızılcam fidanı dikilmesiyle ormanlaşma süreci tekrar başladı.

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Küllerinden doğdular Yeniden yeşillendi ama çok uzun sürdü

Ayvalık

- İzmir Foça’da da 17 Nisan 2017’de başlayan yangın tam 9 gün sürdü. Ekipler tarafından, yangında zarar gören 1000 dönümlük ormanlık alana 109 bin adet kızılçam fidesi dikildi.

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HAVALAR ISINDI YANGINA DİKKAT

- Havalar ısınırken Hacettepe Üniversitesi’nden Yangın Ekoloğu Gökhan Ergan orman yangınlarına karşı şu uyarıda bulundu: “Yanan bir ormanlık alanın tekrar ormanlaşması için yaklaşık 20-30 yıla ihtiyaç var. Mayıs ayı itibarı ile havaların ısındığını ve havadaki nem miktarının azaldığını görüyoruz. Bu hava koşullarında orman içindeki bitkiler yanmaya hazır hale geliyor. Böyle havalarda yangınlara neden olmamak için orman içerisinde kamp kurmaktan kaçınılmalı, sadece kamp alanlarında kamp kurulmalı. Piknik alanları dışında başka yerde ateş yakılmamalı. ”

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#Orman#Yangın#Fidan

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