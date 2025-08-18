×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kullandığı motosiklet devrildi, genç kız hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Eda Koçin#Fethiye#Muğla
Kullandığı motosiklet devrildi, genç kız hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 16:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki güvenlik görevlisi Eda Koçin (26) öldü, sürücü H.M.D. yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde meydana geldi. H.M.D.'nin kontrolünü yitirdiği 48 UB 750 plakalı motosiklet, şarampole devrildi. H.M.D. ile arkasındaki arkadaşı Eda Koçin, yola savruldu.

Kullandığı motosiklet devrildi, genç kız hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin Tavas ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Koçin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kullandığı motosiklet devrildi, genç kız hayatını kaybetti

Kullandığı motosiklet devrildi, genç kız hayatını kaybetti

Kullandığı motosiklet devrildi, genç kız hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eda Koçin#Fethiye#Muğla

BAKMADAN GEÇME!