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'Kullan at tabanca' baskını

#Tabanca#Operasyon#Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Kullan at tabanca baskını

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda bazı tabancalar ele geçirdi. Tabancaların namluları değiştirilerek gerçek tabancaya dönüştürülen kurusıkı tabancalar olduğu belirlendi. Tabancalara takılan bir aparatla seri atış özelliği kazandırıldığı da belirlendi.

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Geçen ay Beylikdüzü’nde yapılan silah sevkiyatını basan ekipler namluları değiştirilerek gerçek tabancaya dönüştürülen 46 tabanca ele geçirdi. 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, tabancaların Sultanbeyli’de bir gecekonduda yapıldığına yönelik bilgi aldı. Önceki gün gecekonduyu basan ekipler, içeride silah imalathanesiyle karşılaştı. İçerideki 1’i makine ustası 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, kurusıkıdan dönüştürülmüş seri atım özellikli 14 tabanca, 8 tabanca gövdesi, 8 tabanca sürgüsü, 150 kurusıkı namlusu ele geçirildi. Polis yaptığı araştırmada, suç örgütlerinin piyasadaki silahlara göre ucuz olan silahları bir olayda kullanmak üzere satın aldıkları, olayın ardından da silahları attıkları yönünde bilgilere ulaştı.

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#Tabanca#Operasyon#Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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