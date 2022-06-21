'Kullan at tabanca' baskını

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Geçen ay Beylikdüzü’nde yapılan silah sevkiyatını basan ekipler namluları değiştirilerek gerçek tabancaya dönüştürülen 46 tabanca ele geçirdi. 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, tabancaların Sultanbeyli’de bir gecekonduda yapıldığına yönelik bilgi aldı. Önceki gün gecekonduyu basan ekipler, içeride silah imalathanesiyle karşılaştı. İçerideki 1’i makine ustası 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, kurusıkıdan dönüştürülmüş seri atım özellikli 14 tabanca, 8 tabanca gövdesi, 8 tabanca sürgüsü, 150 kurusıkı namlusu ele geçirildi. Polis yaptığı araştırmada, suç örgütlerinin piyasadaki silahlara göre ucuz olan silahları bir olayda kullanmak üzere satın aldıkları, olayın ardından da silahları attıkları yönünde bilgilere ulaştı.