Kulisleri hareketlendiren iddia: ‘O çağrı her an gelebilir’

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DEM Parti’nin İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı bugün üçüncü kez ziyaret ediyor. Daha önce DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyet genişletilerek 7 kişiye çıkarıldı. Adaya üçüncü ziyareti yapan heyet; Önder ve Buldan’ın yanı sıra eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın avukatları Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşuyor.

Gözden Kaçmasın Öcalan’ın çağrısı geliyor Haberi görüntüle

Heyet, yarın Ankara’da yapılacağı duyurulan açıklamayı ise sürpriz şekilde bu akşam için İstanbul’a aldı. DEM Parti Merkez Yönetim Kurulu da İstanbul’a çağırıldı. Süreci hızlandırmak ve provokasyon riskini azaltmak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Heyet İmralı’dan döndükten hemen sonra yapılacak bu açıklamanın Öcalan’ın örgütüne yönelik çağrısını içerip içermediği konusunda ise dün net bir mesaj verilmedi.

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DEKLARASYON AÇIKLAMIŞTI

2012 sonunda başlayan çözüm süreci sonucunda dönemin HDP heyeti ile hükümet yetkilileri, Dolmabahçe Sarayı’nda Başbakanlık Ofisi’nde 10 maddelik deklarasyon açıklamıştı. Bu metinle Öcalan, 2015 bahar aylarında silah bırakma gündemiyle PKK’nın kongre toplamasını istemişti.

KİMLERE SESLENECEK

Öcalan’ın çağrısı, başta kurucusu olduğu PKK terör örgütü olmak üzere onun Suriye, İran, Irak topraklarındaki bileşenleri ile Avrupa’daki örgütlenmelerini kapsayacak. PKK/KCK’nın alt kanatları olarak KONGRA-GEL (sözde yürütme organı), silahlı kanatları HPG, TAK, PYD, YPG, YPG/YPJ, toplumsal örgütlenmeye yönelik TEV-DEM, İran içinde PJAK, Irak ayağında PÇDK, Avrupa koordinasyonunda CDK gibi yapılanmalar bulunuyor.

DEM SÖZCÜSÜ: NEFESİMİZİ TUTTUK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Şu ana kadar netlik kazanan herhangi bir şey yok. Bu yapılacak ziyarette belirlenebilecek bir şey” dedi ve ekledi: “Tarihsel bir açıklama bekliyoruz, o yüzden nefeslerimizi tutmuş vaziyetteyiz adeta. Şimdi bu tarihsel fırsata sımsıkı tutunma, sımsıkı kavrama zamanı. Öyle bir kavrayalım ki avuçlarımızdan, ellerimizden kayıp gitmesin. Çünkü hep birlikte kazanabileceğimiz bir fırsattan bahsediyoruz. Bu barış gayretine ortak olmalıyız.”

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SALİH MÜSLİM: ÇAĞRIYA UYULACAK

PYD’nin sözde konsey üyelerinden Salih Müslim, dün terör örgütüne yakın yayın organına yaptığı açıklamada, “Öcalan’ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama halkların yararına bir şeyler söyleyeceğine eminiz. Kürt halkı ne denilirse denilsin buna uyacaktır. Çağrı ile Ortadoğu’da yeni bir süreç başlayacak” diye konuştu.

TUNCER BAKIRHAN: BARIŞ SÜRECİNE EVRİLECEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dün Tunceli’de yaptığı açıklamada, “İnşallah 1 Ekim tartışmaları barış sürecine evrilecektir. Öcalan bir çağrı yapacak. Öcalan, 12 metrekarelik hücresinde bir yol haritası hazırlıyor, bir çağrıya hazırlanıyor. 100 yıllık sorun için değerli bir çağrı yapılacak” dedi. Tülay Hatimoğulları da “Kürt sorununun şiddet ve çatışma zemininden hukuki ve siyasi zemine taşınması konusunda yol alınması gerektiğine dair mesaj gelecek” dedi. “Çağrı geldikten sonra ne olacak?” sorusunu da yanıtlayan Hatimoğulları “Bu tarihi çağrının elbette Kürt halkında çok büyük karşılığı olacak. Bizde, DEM Parti’de bir karşılığı olacak. DEM Parti olarak üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları fazlasıyla yapmaya hazırız” diye konuştu.

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İMRALI HEYETİ 7 KİŞİYE ÇIKTI

Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyete bugün Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk ile Öcalan’ın iki avukatı da dahil oldu.