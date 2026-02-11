×
HABERLERGündem Haberleri

Kulis haber... Özarslan şimdi ne yapacak

Güncelleme Tarihi:

Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:00

Parti yönetimini sert sözlerle eleştirerek CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçip geçmeyeceği tartışma konusu oldu.

Özarslan, AK Parti’ye geçip geçmeyeceğine yönelik soruya “AK Parti olur, MHP olur, onu bilemem” yanıtını verirken, AK Parti içinde de bu konuda iki görüş öne çıktı.

ÇELİK: BİR KARAR YOK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada “CHP Genel Başkanı’nın kullandığı ifadeler eşi benzeri olmayan skandal. Kendi partisindeki bir belediye başkanına ya da herhangi birine kullanılması hem üzücü hem de utanç verici bir durum. Bu şekilde bir savrulmanın içine nasıl düşüyor CHP, bunu CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerek. Partimize geçmesiyle ilgili konu Genel Başkanımız tarafından değerlendirilmedi, bir karar yok” demişti.

ERDOĞAN YORUM YAPMADI

Edinilen bilgilere göre; önceki gün yapılan MYK toplantısında Özarslan’ın istifası gündeme geldi. Bazı parti kurmaylarının gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda, Erdoğan’ın, Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi konusunda bir değerlendirme yapmadığı öğrenildi. Kulislere yansıyanlara göre, AK Parti’de iki ayrı görüş öne çıktı. AK Parti kulislerinde, partinin yerel siyasetçilerinin Özarslan’ın partiye katılımını doğru bulmadığı konuşulurken, Genel Merkez’de ise farklı bir görüş hâkim. Konuyla ilgili nihai kararın ise Erdoğan’da olduğu ve henüz bir karar vermediği belirtiliyor. Yine, Özarslan’ın partiye kabul edilmesi durumunda bugünkü grup toplantısında değil, bir sonraki grup toplantısında veya il başkanları toplantısında rozetinin takılacağı da konuşulanlar arasında.

SEVİYESİNE İNMEYECEĞİM

Özarslan, CHP Lideri Özel’in Meclis grup toplantısındaki ‘Bozuk tohum Mesut’ sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi: “Yine terbiye sınırlarını aşmış, doğuştan kötü bir insan olduğumu, bu kötülüğün soyumdan, ailemden geldiğini, ahlaken sorunlu olduğumu ima etmiştir. Düştüğü yalan çukurunda çırpınırken, şahsıma ve aileme yönelik hezeyanlarına karşı kendisinin seviyesine inmeyeceğim, şahsım ve ailem olarak hakkında suç duyurusunda bulunacağım.”

PORTAŞ’A İNCELEME BAŞLATILDI

İstifa açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da Mesut Özarslan hakkında geçmişe dönük bir inceleme başlatıldığını bildirdi. Bakanlık müfettişleri, Özarslan’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Portaş’ın genel müdürü olduğu dönemde bir usulsüzlüğe karışıp karışmadığını soruşturacak. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de Özarslan’ın müdürlüğü döneminde Hıdırlıktepe bölgesinde hayata geçirilen rekreasyon alanı ve anıt projeleriyle ilgili ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
