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Kuleye çarpan helikopter kazasında 5 yıl sonra ilk duruşma

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#Eczacıbaşı Havacılık#Büyükçekmece#Kule
Kuleye çarpan helikopter kazasında 5 yıl sonra ilk duruşma
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Havacılık şirketine ait helikopter 10 Mart 2017 günü Büyükçekmece’deki televizyon kulesine çarparak düştü.

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Helikopterdeki Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus misafirler Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti.

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KULE STANDART DIŞI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, görüşün çok düşük olduğu, vefat eden pilotların uçuşu sürdürmekte ısrarlı davrandıkları, kokpit içi konuşmalarından da varlığını bildikleri kuleyi göremediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kaza sonrası yapılan incelemede, TV kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespit yapıldığı bildirildi. Başsavcılık kuleyi yapan Endem İnşaat’ın yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca’ya 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Kuleye çarpan helikopter kazasında 5 yıl sonra ilk duruşma

‘BENİM KUSURUM YOK’

Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya Tamer Tunca katıldı. Tamer Tunca savunmasında, “Kulenin inşaatı sırasında tüm izinlerini almıştık. Gerekli ışıklandırmayı ve işaretlemeleri de yaptık. Olayda benim bir kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

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#Eczacıbaşı Havacılık#Büyükçekmece#Kule

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