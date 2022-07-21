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Kule soruşturması tamamlandı... 15 yıl hapis istendi

#İstanbul#Eczacıbaşı Havacılık AŞ#Helikopter
Kule soruşturması tamamlandı... 15 yıl hapis istendi

İstanbul Büyükçekmece’de 10 Mart 2017 tarihinde Eczacıbaşı Havacılık AŞ’ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu helikopter TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi yakınlarındaki televizyon kulesine çarparak düştü.

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Helikopterde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus misafirler Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca’nın ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

 

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#İstanbul#Eczacıbaşı Havacılık AŞ#Helikopter

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