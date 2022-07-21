Kule soruşturması tamamlandı... 15 yıl hapis istendi

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Helikopterde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus misafirler Igor Kochergin, Luidmina Churova ve Elena Badraga ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca’nın ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.