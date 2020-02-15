Kule 'pas geçin' demedi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 5 Şubat 2020’de pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 2’nci pilot Ferdinant Pondaag’ın da ifadesi alınmıştı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu söyleyen yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını söyleyen Pondaag’ın inme kararını kaptan pilot Mahmut Aslan ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi. Kulenin kendilerine “İnmeyin” demediğini belirten Pondaag’ın piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söyledi. Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın, kendisine sorulan birçok soruyu ise hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.