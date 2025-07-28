Küle döndük

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BURSA’nın Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında önceki gün 17.40 sıralarında çıkan orman yangını rüzgârın da etkisiyle büyürken, alevler kısa sürede Gürsu ilçesine ulaştı. Çok sayıda köy ve mahalle tahliye edildi.

Bursalılar gece boyunca yangın bölgesi için seferber oldu. Vatandaşlar yardım malzemeleriyle yangın bölgesine adeta akın ederken, beton mikserleri ile bölgeye su taşındı. Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörlerinin ilaçlama tankerlerine doldurdukları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Öte yandan motokuryeler de yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.

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Bursa gece boyunca alevlerle mücadele etti. Yangın rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE

Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan 1800 personel ve 700 iş makinesi görev alırken, İstanbul, Yalova, Balıkesir ve Bilecik yangınında görev yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında dün sabah günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı. Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 6 uçak ve 4 helikopterin de havadan müdahalesi gün boyu devam etti. Yangın nedeniyle 1765 kişi tahliye edildi. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde binlerce dönüm yeşilin griye dönmesi gözler önüne serildi.

Orhaneli ilçesinde önceki gün 16.00 sıralarında çıkan orman yangını dün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak öğle saatlerinde sertleşen rüzgâr nedeniyle alevler yeniden canlanırken, belediyeden yapılan anonslarda yangının devam ettiği, traktör ve su tankerleri olan vatandaşların bölgeye intikal etmeleri istendi.

TUNÇ: 21 KİŞİ TUTUKLANDI

- ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “26 Haziran’dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklanmış, 47’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 3’ünün tutuklandığını, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

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AFAD: 119 HAVA 1537 KARA ARACI GÖREVDE

- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangınlarla mücadele kapsamında 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracının görev yaptığını açıkladı. AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında, “Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş ve Bursa illerimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok farklı yerleşim yerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, orman teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülmektedir. Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında 5 bin 400 personel 119 hava aracı, 1537 kara aracı görev yapmaktadır” denildi.

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AFAD’ın açıklamasına göre çeşitli illerde çıkan orman yangınlarına 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracıyla müdahale edildi.

BURSA

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale dün de havadan ve karadan devam etti. Havadan çekilen görüntüler Bursa’nın ünlü yeşilinin nasıl küle döndüğünü gözler önüne serdi. Bursa Müftülüğü de yaşanan kuraklık ve susuzluk için yağmur duası çağrısında bulundu.

UŞAK

Bursa önceki gece başlayan alevlerle boğuşurken görevlilerin yanı sıra vatandaşlar da yardıma koştu.

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KARABÜK, 23 TEMMUZ’DAN BU YANA YANIYOR

- KARABÜK Valiliği, kentte 23 Temmuz’dan beri devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 19 köydeki toplam 928 hanenin can güvenliği sebebiyle tahliye edildiği ifade edilerek şöyle denildi: “3 Temmuz’da Safranbolu Çavuşlar ve Ovacık Kışla’da başlayan orman yangınlarına 363 araç ve 1386 personel, 21 helikopter ve 2 uçak ile müdahale ediliyor. 19 köy ve 928 hane can güvenliği sebebiyle tedbiren tahliye edildi. 1839 vatandaşımız güvenli bölgelere alındı. Yangından 58 yapı etkilenmiş olup, hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir.”

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İTFAİYECİDEN ACI HABER... AMELİYATLI BACAĞIYLA YANGINA KOŞMUŞTU

- Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipten itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), önceki akşam kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 çocuk babası Ramazan Şaşkın, önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın dün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

SU TANKERİ YAMAÇTA DEVRİLDİ: 3 ŞEHİT

- GÜRSU ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel bir şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankeri, Gürsu TOKİ konutları yakınlarında yamaçta devrildi. Kazada sürücü Kazım Bayrak hayatını kaybederken yanında bulunan ve ağır yaralanan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek hastaneye kaldırıldı. Demirel ve Şimşek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 3 saatte çıkartılabilen sürücü Kazım Bayrak’ın cesedi de Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

BAKAN YUMAKLI: EKİME KADAR TEYAKKUZDAYIZ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nde yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Mersin Silifke ve Antalya Serik’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, Uşak Sivaslı’daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan Antalya Gazipaşa yangınında da tedbiren soğutma işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

3 ilde yangınların devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Hali hazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat.” Bursa’da devam eden iki yangın nedeniyle 11 mahallede 3 bin 515 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Gün içerisinde 2’si ağır sınıf 6 uçak, yine 2’si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle bu iki yangına müdahil olduk. Hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür” diye konuştu.

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangının etkili olduğu alan üzerinde 1.5 saatlik koordinasyon yaptıklarını belirten Yumaklı, “Bursa Kestel’deki yangın devam ediyor ancak bunun durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim” dedi.

SİS VE DUMAN ETKİLİYOR

Bakan Yumaklı, arazi şartları, kırıklar, kanyonlar, derin vadiler, dik uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangınının devam ettiğini dile getirdi: “Maalesef sis ve duman bulutu, tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız havanın açtığı ya da lokal olarak pilotların yaklaşabildiği yerlere hava araçları sevk etmiş durumda. Aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 arazöz ve diğer araçlar, 1386 personelle müdahaleye devam ediyoruz. Bursa Kestel’deki müdahale araçlarıyla Karabük Safranbolu’daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz.

RİSKLİ GÜNLER

Ülke genelinde 36’sı ormanlık alanda 48’i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz, 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini bir kez daha ifade edelim.”

112’Yİ ARAYIN

Yumaklı, kapalı alanlar dışında piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmama, ateşle ilgili bir husus tespit edenlerin 112’yi araması konularında uyarıda bulundu. Yumaklı, “Büyük risk teşkil eden kıyı kesimleri başta olmak üzere bugün Marmara’nın güneyi, Ege’nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz, hatta Ege’nin içi de riskli görünüyor. Bizler bütün konumlandırmalarımızı bu noktalara yapmış durumdayız” diye konuştu.

KURUM: 104 YAPI HASARLI YA DA YIKIK

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hasar tespit çalışmalarını paylaştı. Kurum “İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük’te 59, Sakarya’da 12, Bilecik’te 16, Uşak’ta 9, Antalya’da 3 olmak üzere 68’i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik” dedi.