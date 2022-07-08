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Külçe altın yalanıyla dolandırdılar

#İstanbul#Külçe Altın#Çakmak
Külçe altın yalanıyla dolandırdılar

İstanbul Silivri’de yaşayan Ebubekir B.’nin (45) yanına 25 Haziran 2022 günü adres sormak için 3 kişi geldi. Adresi sordukları sırada acil paraya ihtiyaçları olduğunu, ellerindeki altın çakmakları çok uygun fiyata kendisine satabileceklerini söylediler.

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Teklifi çok cazip bulan Ebubekir B., altından olduğunu düşündüğü iki çakmağı 8 bin lira karşılığında aldı. 3 kişi yanından ayrılır ayrılmaz da soluğu kuyumcu da aldı. Kuyumcuya altın çakmakları satmak istediğini söyledi. Kuyumcunun verdiği yanıtla da neye uğradığını şaşırdı. Çakmaklar sahteydi. Hemen polisi arayarak yardım istedi. Yapılan incelemede 3 kişinin görüntüsüne ulaşılarak kimlikleri deşifre edildi. Ebubekir B.’yi dolandıran 29 suç kayıtlı Mustafa P. (50), 12 suç kayıtlı Süleyman A. (52) ve 34 suç kayıtlı Kemal K. (42) operasyonla yakalandı.

 

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#İstanbul#Külçe Altın#Çakmak

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