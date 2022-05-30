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Kulak kesen şüpheli aranıyor

#Esenyurt#Kulak Kesme#Turan Kara
Kulak kesen şüpheli aranıyor

İstanbul Esenyurt’ta bir işyerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Turan Kara'nın kulağı tanımadığı bir kişi tarafından kesildi. Kaldırıldığı hastanede kulağı yerine dikilen Kara, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

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İstanbul Esenyurt’ta Turan Kara (52), 15 Mayıs 2022 günü saat 16.00 sıralarında, bir işyerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Bu sırada arkasından gizlice yaklaşan bir kişi, kulağını eliyle tutarak bıçakla kesti. Turan Kara, acı içinde kesilip kopan kulağını tutarken, saldırgan kaçtı. Turan Kara, hemen arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Turan Kara’nın kulağı hastanede yerine dikildi.

‘ONU TANIMIYORUM’

Turan Kara, kulağı yerine dikildikten sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Turan Kara, ifadesinde, “Arkadaşlarla sohbet ederken kulağımda önce bir el hissettim daha sonra bakmaya bile fırsat bulamadan acı hissettim. Kulağım düşmüştü ve kan akıyordu. Hemen hastaneye gittik, kulağım dikildi. İyileşip iyileşmeyeceği belli değil ve duyma kaybı yaşıyorum. Kulağımı kesen kişiden şikâyetçiyim” dedi. Polis, kamera görüntülerini inceleyerek saldırganın Erhan A. olduğunu belirledi. Turan Kara, polise Erhan A.’yı tanımadığını söyledi. Erhan A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Esenyurt#Kulak Kesme#Turan Kara

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