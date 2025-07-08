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Külah oyunuyla kadını taciz etti: Beyoğlu'ndaki dondurmacı mühürlendi

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#Beyoğlu#Dondurmacı#Taciz
Külah oyunuyla kadını taciz etti: Beyoğlundaki dondurmacı mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 11:28

Beyoğlu'nda bir dondurmacı külah oyunu bahanesiyle bir kadın turisti taciz etti. O anlar kameraya yansırken, işletme Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi.

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İddiaya göre Beyoğlu'nda bir dondurmacı, bir kadın turiste külah oyunu yapmaya başladı. Kadın turist külahı almaya çalışırken, tacize uğradı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından dondurmacı büyük tepki çekti. Ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri işletmeyi mühürledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz ilgili işletmeyi mühürledi. Beyoğlu tüm kadınların güvenle gezeceği ilçedir, öyle kalması için her türlü tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı.

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#Beyoğlu#Dondurmacı#Taciz

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