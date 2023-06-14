×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kulağını ısırdığı arkadaşı öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Pendik#Ömer Coşkun#Kulak
Kulağını ısırdığı arkadaşı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

Pendik’te ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun'u (46) öldürdüğü iddia edilen Özkan A. ile Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelinin, Ömer Coşkun’u bir süre önce kavga ederken kulağını ısırdığı için intikam amacıyla öldürdüğü belirlendi. Şüphelinin olayda kullandığı silahı bahçeye attığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

İstanbul Pendik’te Özkan A. (49), 6 ay önce ormanlık alanda alkol alırken bir ilaç firmasında şoför olan Ömer Coşkun ile tanışarak arkadaş oldu. Komşu mahallelerde oturan ikili zaman zaman bir araya gelip alkol alıyordu. 1.5 ay önce yine alkol aldıkları sırada Ömer Coşkun şaka amaçlı Özkan A.’nın kulağını ısırdı. Kulağının bir kısmı kopan Özkan A. bu duruma öfkelendi. İkili tartıştı. Olaydan sonra her karşılaşmada Ömer Coşkun, Özkan A.’ya ‘Diğer kulağını da ısırarak koparırım’ diye şaka yapıyordu.

ARKASINDAN BIÇAKLANDI

Öfkelenen Özkan A., önceki gün akşam saatlerinde bıçağını yanına alarak Ömer Coşkun’un peşine düştü. Ömer Coşkun Çamçeşme Mahallesi’ndeki evine giderken arkasından bıçakla saldırdı. Özkan A. kaçarken, Ömer Coşkun’un yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. Sağlık ekipleri Ömer Coşkun’a müdahale ederken Özkan A., kardeşi Hakan A. ile birlikte olay yerine geri döndü. Polis kardeşleri gözaltına aldı. Ömer Coşkun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan A. ifadesinde, “Ömer 1.5 ay önce tartışma sırasında benim kulağımı ısırıp kopardı. Her karşılaşmamızda bana şakayla diğer kulağını da koparırım diyordu. Olay günü de öfkelendim bacağından bıçakladım” dedi. Gözaltındaki iki kardeş adliyeye sevk edildi.
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pendik#Ömer Coşkun#Kulak

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık