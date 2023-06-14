Kulağını ısırdığı arkadaşı öldürdü

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İstanbul Pendik’te Özkan A. (49), 6 ay önce ormanlık alanda alkol alırken bir ilaç firmasında şoför olan Ömer Coşkun ile tanışarak arkadaş oldu. Komşu mahallelerde oturan ikili zaman zaman bir araya gelip alkol alıyordu. 1.5 ay önce yine alkol aldıkları sırada Ömer Coşkun şaka amaçlı Özkan A.’nın kulağını ısırdı. Kulağının bir kısmı kopan Özkan A. bu duruma öfkelendi. İkili tartıştı. Olaydan sonra her karşılaşmada Ömer Coşkun, Özkan A.’ya ‘Diğer kulağını da ısırarak koparırım’ diye şaka yapıyordu.

ARKASINDAN BIÇAKLANDI

Öfkelenen Özkan A., önceki gün akşam saatlerinde bıçağını yanına alarak Ömer Coşkun’un peşine düştü. Ömer Coşkun Çamçeşme Mahallesi’ndeki evine giderken arkasından bıçakla saldırdı. Özkan A. kaçarken, Ömer Coşkun’un yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu. Sağlık ekipleri Ömer Coşkun’a müdahale ederken Özkan A., kardeşi Hakan A. ile birlikte olay yerine geri döndü. Polis kardeşleri gözaltına aldı. Ömer Coşkun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan A. ifadesinde, “Ömer 1.5 ay önce tartışma sırasında benim kulağımı ısırıp kopardı. Her karşılaşmamızda bana şakayla diğer kulağını da koparırım diyordu. Olay günü de öfkelendim bacağından bıçakladım” dedi. Gözaltındaki iki kardeş adliyeye sevk edildi.

