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Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı

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#Simit#Karadeniz#Ordu
Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 15:49

Ordu'da Bahtiyar Bodur isimli fırıncı kulağa tuhaf gelen bir lezzet deneyimine imza attı. Hamsiyi, biber ve tuzla harmanlayan Bodur, bunu simide ilave etti. Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü. İşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.

Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı

Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.

Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı

Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.

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Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.

Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı

İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.

Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı

Kulağa bir tuhaf geliyor: Ordulu fırıncı simide kattı

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#Simit#Karadeniz#Ordu

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