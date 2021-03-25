Kula'da kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Tipi şeklinde yağan kar, İzmir- Ankara Karayolu’nda da etkili oldu. Kar yağışıyla görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Karayolları ekipleri, 3 kar küreme ve tuzlama aracı ile ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştı. Kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara