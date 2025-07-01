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Kula’da feci kaza: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti

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#Manisa#Kula#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 09:35

Manisa’nın Kula ilçesinde D300 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki lokantanın park alanında park halinde duran tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında baba ve üç çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı lokantanın kameralarına yansıdı.

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Kaza saat, 16.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden Kula yönüne seyir halinde olan Rıdvan A. (36) yönetimindeki otomobil, Yurtbaşı Mahallesi girişinde bir lokantanın önünde park halinde bulunan 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan baba ve üç çocuğunu ağır uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde dört kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#Manisa#Kula#Kaza

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