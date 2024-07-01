Kula Belediyesi'nde darp skandalı! Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı... MHP'den CHP'ye sert tepki

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Manisa'nın Kula ilçesinde makamında 2 kişiyi koruması ve şoförüyle birlikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yağma suçuna azmettirme' iddiasıyla tutuklandı. Kula Hükümet Konağı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve Dönmez'in adliyeden çıkışını bekledi. Belediye Başkanı Dönmez, tutuklanıp, cezaevine götürülerken, adliye önünde toplanan kalabalığa, "Kula'ya zarar verecek hiçbir şey yapmadım" dedi. Başkan Dönmez, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

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CHP MANİSA İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediyesi'nde 27 Haziran Perşembe günü yaşanan olayın ardından ilk kez açıklama yaptı. Özalper açıklamasında, "Kula belediyemizdeki kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve 2 çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir. Belediye Başkanımız ve 2 personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız. Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"CHP'DEN İHRAÇ EDİLMELİ"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Kula Belediyesi'ndeki olayla ilgili sert ifadelerde bulundu. Erkan Akçay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

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CHP'li Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez 27 Haziran Perşembe Günü bazı CHP'li Meclis Üyeleri,şoförü ve korumasıyla birlikte makamında Murat Uygur ve Halit Dolma'yı linç etmiştir. İzmir'de yoğun bakımda tedavisi devam eden Murat Uygur'un hayati tehlikesi devam ediyor.

Kula Belediyesinde mesai 17:30'da bitmesine rağmen CHP'li Kula Bld. Bşk. Hikmet Dönmez olay günü saat 16:30’da "mesai bitti" diyerek belediye çalışanlarını evlerine göndermiş, kameraları kapattırmış,belediyeye çağırdığı iki iş insanını 17:05'te makamında 7 kişiyle linç etmiştir.

Linç edilenlerden birinin kardeşini "Abimi Kula Belediyesinde öldürüyorlar" diyerek emniyeti araması ve polislerin belediyeye gelmesi üzerine CHP'li Kula Bld. Bşk Hikmet Dönmez ve yanındaki 7 saldırgan linç ettikleri vatandaşları belediyenin arka kapısından sokağa atmıştır.

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KAYIT DIŞI PARA VERİLMEDİ İDDİASI

CHP'li Kula Bld. Bşk.Hikmet Dönmez'in Murat Uygur ve Halit Dolma'ya belediyenin kilit taşı parke fabrikasını işletmek üzere ihalesiz olarak verdiği, adı geçen şahıslardan gayri resmi olarak elden nakit istediği, şahısları parayı vermediği için linç ettiği iddia edilmektedir.

Olayın emniyete yansıması üzerine CHP'li Kula Bld. Bşk. Hikmet Dönmez gözaltına alınmış, koruması ve şoförü tutuklanmıştır. CHP'li belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere linç olayına katılan diğer 5 saldırgan tespit edilmiş, haklarında adli işlem başlatılmıştır.

Belediyeyi mafya gibi yöneten ve makamında sopalarla Kula’lı hemşerilerimizin hayatına kasteden bu şahıs derhal görevden alınmalıdır. Bu kişi görevde kaldığı sürece Kula’nın can ve mal güvenliği tehdit altındadır. Ayrıca CHP bu şahsı partiden ihraç etmelidir.

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Yaşanan her durumdaki havadan nem kapıp fırtına koparan Sn. Özgür Özel’in bu feci olay karşısında nasıl bir tutum alacağı merakımızı celp etmektedir.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile müştekilerden birinin ifadesi ortaya çıktı. Darbedilen müşteki H.D. ifadesinde, beraberindeki M.U. ile Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.

Görüşmede Dönmez'in M.U'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren H.D, şu iddialarda bulundu:

"M.U. ise borcuna karşılık iki adet çek vermeyi teklif etti ancak başkan Hikmet Dönmez bunu kabul etmeyip 5 dakika içinde ödeme yapmasını talep etti. M.U. ise bunun mümkün olmadığını ifade etti. Bunun üzerine başkan, belediye personeline hitaben 'Kapıları ve kameraları kapatın, belediye binasını boşaltın' şeklinde talimat vererek makam odasına geri geldi. Başkan ile birlikte iki erkek şahıs daha makam odasına geldi. Başkan, M.U'ya 'Bu parayı ödemeden buradan çıkamazsın' dedi. Odada bulunan belediye personeline ise M.U'yu kastedip 'Bunu yere yatırın ve dövmeye başlayın' şeklinde talimat verdi. Odada bulunan şahıslar M.U'yu tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Daha sonrasında başkan, şahıslardan sopa getirmelerini istedi. Şahıslar, tahta sopa getirerek M.U'nun sırt tarafına ve ayaklarına vurarak yaralamaya başladılar. Sopa, yaralama esnasında kırıldı."

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Başkan Hikmet Dönmez'in kendisinden M.U'nun kardeşi İ.U'yu aramasını ve alacağı olan parayı hazır etmesini talep ettiğini öne süren H.D. "Telefonumun kapandığını söylemem üzerine belediye başkanı, odada bulunan belediye personeline beni göstererek 'Bunu da dövün' şeklinde talimat verdi. Belediye personeli, tekme ve yumruklarla beni yaraladı." ifadelerini kullandı.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ifadesinde, müştekinin iddialarını reddederek, belediye personeline, korumasına, şoförüne kapıların kapatılması ve müştekilerin dövülmesi yönünde talimat vermediğini iddia etti.

Başkan Dönmez, ifadesinde şunları anlattı:

"İddialar tamamen asılsızdır. Benim bir dövün emrim yoktur. M.U. ve H.D. yaralanmalarının çıkan arbede sırasında yaşanıp yaşanmadığını bilemiyorum. Olaylar benim odamda yaşanırken müdahale yalnızca söz konusu şahısları dışarıya çıkartmaya yöneliktir. Belediyede kameraların kapalı olup almadığını bilmiyordum. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmamasından herhangi bir mesuliyetim yoktur."