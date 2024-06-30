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Kula Belediye Başkanı Dönmez, gözaltına alındı

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#Kula#Hikmet Dönmez#Kula Belediyesi
Kula Belediye Başkanı Dönmez, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 01:07

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesi'ne gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı.

Dönmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Kula#Hikmet Dönmez#Kula Belediyesi

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