‘Kul hakkı yiyen CHP’ye oy vermesin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dış politikasını eleştirerek, “İki temel kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız konusunda sorunu olmayan herkesle kucaklaşmaya hazırız” dedi. Kılıçdaroğlu TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Adalet Yürüyüşü’nü düşünürken, hep duygulanırım, nasıl yürüdüm ben. Demek ki adalet duygusu bu kadar güçlü bu toplumun vicdanında. Bizler beraber yürüdük, 83 milyon adına yürüdük. Kurdu kuşu için, karıncası için yürüdük. Çocuklarımız daha güzel ülkede yaşasınlar diye yürüdük. Bu toplum adalete susadı.

HARAM OYA İHTİYACIMIZ YOK

19 yıldır istedikleri gibi devleti yönetiyorlar. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim; sizin adalet anlayışınız, vicdanınız bunu kabul ediyor mu? Kimse kusura bakmasın ya sandığa gidince yolsuzlukların

ortağı olacaksın, ya da adaletten yana oy kullanacaksın. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Açık ve net bir şey daha söylüyorum, sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse CHP’ye oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok.

HERKESİ BAŞ TACI YAPACAĞIZ

Biz yeniden yurtta barış, dünyada barış politikasına döneceğiz. Bölgemize barışı getireceğiz, terörü bitireceğiz. Huzuru getireceğiz, herkesle kucaklaşacağız, hiçbir ayrım yapmayacağız vatandaşlarımız arasında. İnancı, yaşam tarzı, kimliği ne olursa olsun herkesi baş tacı yapacağız. Bayrağımız ve vatanımız konusunda sorunu olmayan herkesle kucaklaşmaya hazırız.

Bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkar televizyonlara ‘Bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet gittiğini biliyorum’ der. AK Partili ve MHP’li kardeşlerime seslenmek isterim, siz hiç merak etmiyor musunuz her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi? Rüşvet alan belli, rüşveti veren belli. Ama beyefendi ‘Ben elçiyim’ diyor. Kimin elçisisin sen? Rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur. Millet aç ve perişan. Biz bunu söylediğimiz zaman neymiş, ‘Millet açmış, buyurun siz doyurun milleti’ diyor. Bizim doyurmamız için senin oradan çekilmen lazım kardeşim. Devleti yönetme makamı, haksızlıkları telafi etme makamıdır. Açlar, yoksullar var. 7 milyon 769 bin 346 kişi Türkiye Cumhuriyeti devletinde, ayda 1192 lira 50 kuruştan daha az gelir sahibi. Bu utanca son vereceğiz. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Biz halkımızı doyururuz. Hiçbir endişemiz yok ama sizi doyurur muyuz? Hayır biz sizi doyuramayız.”

YÜRÜYÜŞÜN YILDÖNÜMÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Adalet Yürüyüşü’nün dördüncü yıldönümü nedeniyle “Hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde karşılandı.

KÜRSÜYE ERGENE SULARIYLA ÇIKTI

KÜRSÜDEN iki şişe suyu gösteren Kılıçdaroğlu, “Doğanın da adaleti var değil mi? Bu, Ergene Nehri’nin kaynağından alınan içilecek su. Allah’ın bize verdiği su. Bu, kirlettiğimiz su. Doğanın adaletini burada görüyorsunuz. Nasıl olur da bu su bu hale gelir” dedi. Ergene Nehri’ne dökülen atık suların fotoğrafını gösteren Kılıçdaroğlu, “Dün çekilen fotoğraf bu. Bugün konumuz adalet. Doğanın da bir adaleti var. Eskiden bu suda balıklar vardı, kuşlar bu suyun kenarında su içerdi, çocuklar yüzerdi. Ne oldu da bu hale geldi?” diye sordu. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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