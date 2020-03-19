Kuğular ve balıklar geri döndü
Salgının Çin’den sonra en çok etkilediği İtalya’nın turistik noktalarından biri olan Venedik’te, karantina sürecinde kanalların belirgin biçimde temizlendiği görüldü.
Gondol yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak temizlenen kanalların berraklığı, çevre sakinleri tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Çin’de olduğu gibi İtalya’da da hava kalitesinde son bir hafta içinde iyileşme kaydedildi.
EVE KAPANDIK AMA DÜNYA NEFES ALDI
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük çoğunluğunun evlere kapanması, yeryüzü adına olumlu sonuçlar da doğurdu. ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, bu önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatının kurtulduğunu söyledi. Çin’de salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerle beraber hava kalitesinin de arttığını ve bu sayede 50 bin ila 75 bin kişinin erken ölümden kurtulmuş olabileceği belirtildi. NASA da, Çin’de karbon salınımının azaldığını gösteren grafikler yayınlamıştı.
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