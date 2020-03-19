Kuğular ve balıklar geri döndü

Gondol yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak temizlenen kanalların berraklığı, çevre sakinleri tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Çin’de olduğu gibi İtalya’da da hava kalitesinde son bir hafta içinde iyileşme kaydedildi.

EVE KAPANDIK AMA DÜNYA NEFES ALDI

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük çoğunluğunun evlere kapanması, yeryüzü adına olumlu sonuçlar da doğurdu. ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, bu önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatının kurtulduğunu söyledi. Çin’de salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerle beraber hava kalitesinin de arttığını ve bu sayede 50 bin ila 75 bin kişinin erken ölümden kurtulmuş olabileceği belirtildi. NASA da, Çin’de karbon salınımının azaldığını gösteren grafikler yayınlamıştı.