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Küfürlü bildirimler gönderip şantaj yapmışlardı! 2 şüpheli yakalandı... HGS uygulamasını şaka olsun diye çökertmişler

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#HGS#Hacker#Siber Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 12:15

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarına küfürlü bildirimler göndererek şantaj yapan siber saldırganlara, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Klew mahlaslı Burak K. Denizli'de, Hades lakaplı Veli B. ise Mersin'de yakalandı. Şüphelilerden birinin yaptığı bir görüşmede siber saldırıyı şaka amacıyla yaptığını söylediği öğrenildi.

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PTT'nin HGS mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderen, ardından şantaj yoluyla para talep eden şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Siber saldırıların ardından harekete geçen emniyet güçleri şüpheli şahısların ilk olarak kimlik ve ikamet adreslerini belirledi.

Siber saldırganlardan birinin Denizli'de, diğerinin ise Mersin'de yaşadığı tespit edildi. Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin desteğiyle gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.'yi Denizli'de, Hades lakaplı Veli B.'yi ise Mersin'de kıskıvrak yakaladı.

Küfürlü bildirimler gönderip şantaj yapmışlardı 2 şüpheli yakalandı... HGS uygulamasını şaka olsun diye çökertmişler


'ŞAKA' AMACIYLA SİBER SALDIRI YAPMIŞLAR

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Küfürlü bildirimler gönderip şantaj yapmışlardı 2 şüpheli yakalandı... HGS uygulamasını şaka olsun diye çökertmişler

JANDARMA OPERASYON DETAYLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” ifadelerine yer verdi.

Küfürlü bildirimler gönderip şantaj yapmışlardı 2 şüpheli yakalandı... HGS uygulamasını şaka olsun diye çökertmişler

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#HGS#Hacker#Siber Saldırı

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