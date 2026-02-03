Küfürleşme silahlı kavgaya döndü

Haberin Devamı

Tartışmanın büyümesi üzerine sokakta bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polisler, kavgaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek, muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.