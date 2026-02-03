×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Küfürleşme silahlı kavgaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 07:00

ANKARA’nın Sincan ilçesinde önceki gün 19.45 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşmeye başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sokakta bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polisler, kavgaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek, muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

#ANKARA#Sincan#Silahlı Kavga

