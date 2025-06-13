Küfürleşme kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 747. sokakta bir market yakınında meydana geldi. 2 grup arasında küfürleşme sonrasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından D.Y. (18) getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

MUHTAR HAVAYA ATEŞ AÇTI!

Olay yerine gelen mahalle muhtarı K.U. ise ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş ederek gençleri ayırmaya çalıştı. Olay sonrasında başlatılan soruşturmada D.Y. gözaltına alınırken, olayda tüfek de ele geçirildi. Hastaneye başvuran yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.