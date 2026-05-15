×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Küfürler edip ahlaksız hareketlerde bulundular! Galata Köprüsü'nde turistleri taciz eden şüpheliler yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Galata Köprüsü#Taciz#Turist
Küfürler edip ahlaksız hareketlerde bulundular Galata Köprüsünde turistleri taciz eden şüpheliler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 17:26

Galata Köprüsü'nde ayakkabı boyacılığı yapan 2 kişi ile Rus turist arasında çıkan tartışmanın ardından başlatılan çalışmada, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Galata Köprüsü'nde ayakkabı boyacılığı yapan kişiler ile Rus turist arasında yaşanan tartışmaya ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin Rus turistle tartıştığı ve kamuya açık alanda hayasızca hareketlerde bulunduğu tespit edildi.

Küfürler edip ahlaksız hareketlerde bulundular Galata Köprüsünde turistleri taciz eden şüpheliler yakalandı

Kimlikleri belirlenen V.A. (25) ile T.P. (38), polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 225'inci maddesi kapsamında 'Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Küfürler edip ahlaksız hareketlerde bulundular Galata Köprüsünde turistleri taciz eden şüpheliler yakalandı

Küfürler edip ahlaksız hareketlerde bulundular Galata Köprüsünde turistleri taciz eden şüpheliler yakalandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galata Köprüsü#Taciz#Turist

BAKMADAN GEÇME!