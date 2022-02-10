Küfürbaz provokatör tutuklandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler etti. Görüntü tepki topladı. Yapılan şikâyetler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Tilki’yi evinde gözaltına aldı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, “Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Yakup Tilki hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi. Emhiyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

‘EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da “Alevi kardeşlerimize yapılan saldırıyı, nefret dilini, alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum” dedi.

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ALEVİ KARDEŞLERİMİZ CANLARIMIZDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından, çirkin sözlere tepkisini dile getirdi. Çelik, “Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz” dedi.