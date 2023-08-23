Küfürbaz başkan görevden alındı

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu’nun bir belediye personeline küfür ettiği video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan videoda Tatlısu’nun bir yandan telefonla konuştuğu ve küfrettiği, ardından da “Sen hemen istifa et, hanımın da istifa etsin. Hanımını da işten atıyorum, ikinizi de işten atıyorum” ifadelerini kullandığı görüldü. Tatlısu, küfür ettiği video nedeniyle görevden alındı. ABB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

NEZAKETİ ÖNEMSİYORUZ

“Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, görüntülerde yer alan bürokratın daire başkanlığı görevine son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”