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Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Küfür iddiasına Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gerekeni MYK’da yapın’ talimatı

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Küfür iddiasına Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gerekeni MYK’da yapın’ talimatı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen taraftara telefonda 12.5 dakika boyunca ağır küfürler ettiği öne sürülen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için MYK’ya sevk talimatı verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Belediye Başkanı Alim Karaca’nın, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca ağır küfürler ettiği iddia edilmişti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca’nın kendisine yönelik “Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum” dediğini öne sürerek, koruma talep etmişti.

CHP parti tüzüğü uyarınca disiplin işlemleri MYK kararı olmadan yapılamıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Karaca hakkında gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi. Karaca’nın durumu önümüzdeki MYK’da görüşülecek. Konunun Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile gündeme alınacak olması nedeniyle Karaca hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YAVAŞ’I KUTLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’ne layık görülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı başarısından dolayı kutladı. CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Belediye Başkanı organizasyonunda ödüle layık görülen Yavaş’ı telefonla arayıp tebriklerini ilettiği aktarıldı. (AA)

Küfür iddiasına Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gerekeni MYK’da yapın’ talimatı

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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