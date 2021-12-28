‘Küfür etmeyin’ dedi öldürüldü

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İstanbul Kadıköy’de Ufuk Keskin (23), geçen cumartesi gecesi, aralarında kızların da olduğu 7 arkadaşıyla birlikte bara gitti. Bir ara sigara içmek için arkadaşlarıyla birlikte kapıya çıkan Keskin, yanlarında sigara içen iki kişiyi “Kadınlar var, küfür etmeyin” diye uyardı. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Araya başkaları da girince Keskin’in uyardığı iki kişi oradan uzaklaştı. İddiaya göre yakındaki bir dönerciye giden iki kişi, yanlarına aldıkları bıçaklarla yeniden barın önüne geldi ve Ufuk Keskin ile arkadaşlarına saldırdı. Ufuk Keskin 5 bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Keskin hayatını kaybetti.

60 KAMERA İNCELENDİ



Polis ekipleri barın olduğu sokaktaki 60 işyerinin kameralarını takibe aldı. İki saldırganın Oğuzhan K. (20) ve Muhammet Enes Y. (19) olduğu ortaya çıktı. Kartal’da oturdukları belirlenen iki kişi, cinayetten 9 saat sonra operasyonla gözaltına alındı. Oğuzhan K. suçlamaları kabul etmezken, Muhammet Enes Y. “Küfür ettikleri için bıçağı salladım ama vurmadım” dedi.