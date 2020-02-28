Küfür cinayeti sanığı hakim karşısında

Olay, geçen yıl Aralık ayında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Dancı ile Orkun Narin, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun Narin, üzerindeki tabancayla tek el ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, Orkun Narin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Dancı yaşamını yitirdi. Emniyete giderek teslim olan Orkun Narin ise tutuklandı.



Cinayet sanığı Orkun Narin, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ölenin eşi Sevda Dancı ile oğlu Onur Dancı ve taraf avukatları katıldı. Sanık Orkun Narin savunmasında, Hasan Dancı'nın kendisine sürekli küfrettiğini iddia ederek, “Olay günü alkollüydüm. Eşimle tartışıyordum. Ben rahatsız olan komşularımdan özür diledim ama üst komşum balkondan bana küfretti. Sonra içeri girdim. Ardından eşim, apartmanda sözde eşimi kötü yola sürüklediğim yönünde dedikodular dolaştığını söyledi. Ben bu lafı duyunca tabancayı belime koyup aşağıya indim. Bu dedikoduyu çıkaranlara tepki olarak bağırmaya başladım. Yukarıdan 4 kişi aşağı indi. Ben kaçmaya çalıştım. Küfrederek, üzerime geldiler. Rahmetli üzerime gelirken korkutmak amacıyla yukarıya ateş ettim. Gelmeye devam ederken aşağıya doğru bir kez daha sıktım" diye konuştu.



Ölenin oğlu Onur Dancı ise babasının telaşlı bir şekilde apartmandan dışarıya çıktığını gördüğünü belirterek, “Babam sanığa 'Senin derdin ne' dedi. Bunun üzerine sanık direkt babamın üzerine ateş etti. Ben babamın vurulduğunu görünce sanığın üzerine koştum. Bana da ateş etti ve kurşun isabet etmedi. Sonra da motosikletine binerek kaçtı" dedi.