Küfretti, aşağıladı, dövdü, tehdit etti, kovdu... Ne yaptın usta!

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Ailesini arayarak durumu anlatan E.K., annesi S.Ö. ile birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı. Aile, Z.B.G. hakkında polise şikâyetçi oldu. Ailenin şikâyetinin ardından polis, berber Z.B.G. hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma başlattı. Yaşadıklarını anlatan E.K., şunları söyledi: “Müşterinin sakal tıraşını yaptım. Sonra ‘Saç tıraşına geç’ dedi. Saç tıraşını yanlış yapınca demir copla vurdu. Daha önce sürekli enseme ve yanağıma tokat atıyordu, bacaklarıma vuruyordu. Temizlikte bir yeri unuttuğumda sürekli kızıyordu. Tokat atıp dövüyordu. Sürekli küfür ve hakaret ediyordu.”

‘SENİ KOMALIK EDERİM’

Daha önce hiç tıraş yapmadığı halde olay günü ustasının kendisini bir müşterinin saçını ve sakalını kesmeye zorladığını söyleyen E.K., şöyle devam etti: “O an çok acı duydum ve bağırdım, ağladım. Bacağımın sağ iç ve sol dış kısımlarına vurdu. Ben koltuğa oturdum, o tıraşı düzeltirken tarağı kırıp bana fırlattı, ‘Buradan herkesi çıkarırım seni komalık edene kadar döverim’ dedi. Cep telefonumu almıştı, sonra telefonumu verdi, beni eve gönderdi.”