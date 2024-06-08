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Kuduz vakaları nedeniyle 2 mahalle karantinada... Valilik açıklama yaptı

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#Şanlıurfa#Eyyübiye#Kuduz
Kuduz vakaları nedeniyle 2 mahalle karantinada... Valilik açıklama yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 22:28

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

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Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

"DİKKAT KUDUZ RİSK BÖLGESİ" YAZILI TABELA ASILDI

30 Mayıs'a da kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk K.'ye (16) saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edildi. Her iki mahallede valilik kararı ile karantina uygulaması başlatıldı. Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve tedavi süreçleriyle ilgili toplantı yapıldığı belirtildi. Vali Hasan Şıldak, kuduz vakalarının şehir merkezinde görülmesinin büyük risk oluşturduğunu, ilgili kamu kurumlarına ve bütün belediyelere "sokak hayvanlarının kuduz hastalığına karşı aşılanması konusunda seferberlik anlayışıyla çalışmaları" talimatı verdiğini aktardı.

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#Şanlıurfa#Eyyübiye#Kuduz

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