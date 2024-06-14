Kuduz tartışmasında jet iddianame... 9 yıla kadar hapsi istendi

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Sosyal medyada 7-8 Haziran 2024’te #ŞanlıUrfadaKatliamVar başlığı altında Şanlıurfa’da köpeklere eziyet edildiğine ilişkin haber ve görüntüler yayınlandı. Söz konusu haberler üzerine Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, bir dernek çalışanı ve bir grup hayvansever ile birlikte Şanlıurfa’ya giderek tartışma konusu yapılan köpeklerin kaldığı barınakları inceledi. Özgünlü, iddiasına göre 28 köpeği tutanakla sahiplenerek, şoför Muhammed Savaş D.’nin kullandığı araçla Ankara Gölbaşı’ndaki kliniğe getirdi.

TUTUKLANMIŞTI

Kuduz köpeklerin Ankara’ya getirildiği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak Özgünlü hakkında gözaltı kararı verdi. Özgünlü, 9 Haziran günü Şanlıurfa - Ankara uçağından indikten hemen sonra gözaltına alındı. Özgünlü, 10 Haziran günü de tutuklanırken, köpekleri Ankara’ya getiren aracın şoförü Muhammed Savaş D. Hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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ZALİMLİK SUÇLAMASI

Savcılık, iki şüpheli hakkında sürdürdüğü soruşturmayı jet hızıyla tamamlayarak, 11 Haziran günü dava açıldı. İddianamede, iki şüpheli hakkında “Bir Ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma” suçundan yaklaşık 9 yıla hapis cezası talep edildi. İddianemede, iki şüphelinin birden fazla köpeğe karşı “Acımasız ve Zalimce Muamelede Bulunma” suçunu işledikleri iddia edildi İddianameyi kabul eden Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgünlü, hakkında tutuklamanın devamına karar verdi.