Kuduz alarmı verildi, 3 köy 6 aylığına karantinaya alındı

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Arhavi'ye bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan M.G. (70) hastaneye başvurdu. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi.

Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise öldü. Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi. Burada incelenen köpeğe kuduz teşhisi konuldu. Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışı yasaklanan köylerde ekipler, çalışmalara başladı.