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Kuduz alarmı verildi, 3 köy 6 aylığına karantinaya alındı

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#Artvin#Arhavi#Kuduz
Kuduz alarmı verildi, 3 köy 6 aylığına karantinaya alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 10:33

Artvin’in Arhavi ilçesinde sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konuldu, tedbir amaçlı 3 köy, 6 aylığına karantinaya alındı.

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Arhavi'ye bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan M.G. (70) hastaneye başvurdu. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi.

Kuduz alarmı verildi, 3 köy 6 aylığına karantinaya alındı

Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise öldü. Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi. Burada incelenen köpeğe kuduz teşhisi konuldu. Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışı yasaklanan köylerde ekipler, çalışmalara başladı. 

Kuduz alarmı verildi, 3 köy 6 aylığına karantinaya alındı

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#Artvin#Arhavi#Kuduz

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