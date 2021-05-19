‘Kudüs’e koruyucu olarak biz gidelim’

Bahçeli, “Şayet ABD bunun önünde engelse NATO üyeliğini derhal tartışmaya açalım, Kürecik’i de, İncirlik’i de boşaltalım” dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

HER KARARI DESTEKLİYORUZ

“CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır. MHP olarak hükümetin alacağı her kararı destekliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi siyasal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak ifade etmesi gafletle tarif edilemez. CHP Genel Başkanı, HDP’nin adeta eşbaşkanlığına taliptir. Cumhur ittifakının üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, kendine bakmalıdır. Biz mafyayı tanımayız, takmayız, mafyadan da anlamayız.

TÜRK MİLLETİ DEVREYE GİRMELİ

Kudüs’e BM veya İslam ülkelerinin katılımıyla teşekkül edecek bir koruyucu güç planlanmıyorsa, Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, hızır gibi yetişelim.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara